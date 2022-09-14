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Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konacak ve katafalk 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunacak. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Kraliçenin naaşı, Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabasının üzerinde taşındı. Askeri geçit töreni eşliğinde taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerine kraliçenin tacının yerleştirildiği görüldü. Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü.

PRENS ANDREW VE PRENS HARRY ÜNİFORMA GİYMEDİ

Cenazeye eşlik eden Kral Charles, Prenses Anne, Prens Edward ve Prens William askeri üniforma giyerken, Prens Andrew ve Prens Harry'nin üniforma yerine törene takım elbiseyle katılması dikkat çekti.

Kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konacak ve katafalk 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunacak. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

  • Kraliçe II Elizabeth
  • Westminster Hall
  • Buchingham Sarayı

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