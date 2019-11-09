Kraliçe kürkü bıraktı 

Kraliçe’nin kıyafetlerinden ve gardrobundan sorumlu Angela Kelly, alınan bu kararı yazdığı kitapta açıkladı. Kelly, kraliçenin yeni dikilecek kıyafetlerinde yalnızca suni kürk kullanılmasını istediği ve en az bir kıyafetindeki as kürk detaylarının suni kürkle değiştirileceğini belirtti. Kraliçe’nin bu kararı özellikle hayvan haklarını savunan gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı. Buckingham Sarayı ise kraliçenin bazı durumlarda, özellikle de resmi törenlerde kürklü kostümlerini giymeyi sürdüreceğini duyurdu. Kraliçe en son parlamentonun açılışı sırasında kürk giymişti.