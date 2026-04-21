21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  Kraliçe Mathilde'den Türkiye çıkarması! Savunma dahil 5 stratejik alanda iş birliği hedefleniyor
Kraliçe Mathilde'den Türkiye çıkarması! Savunma dahil 5 stratejik alanda iş birliği hedefleniyor

Belçika Kraliçesi Mathilde, 10-14 Mayıs tarihleri arasında üst düzey bir heyetle Türkiye'ye ekonomik misyon ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette enerji dönüşümünden savunma sanayisine kadar beş stratejik sektör ele alınacak.

Belçika Kraliyet Sarayı, Belçika Kraliçesi Mathilde'in 10-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye'de ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Kraliçe'nin düzenlenecek ekonomik bir misyonu yöneteceği ve heyetin, ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Açıklamaya göre Kraliçe, program kapsamında 10, 11 ve 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek resmi etkinliklere bizzat katılacak ve başkanlık edecek. Misyon, Belçika'nın dış ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen en üst düzey ekonomik diplomasi faaliyetleri arasında yer alıyor.

FEDERAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE GENİŞ KATILIM OLACAK

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe'ye misyon sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Flaman Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Valon Bölgesi Başkan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ve Başkent Brüksel Bölgesi adına uluslararası ticaretten sorumlu üst düzey bir yetkilinin eşlik edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca bu heyetin, misyonun hem federal hem de bölgesel düzeyde Belçika'nın tüm ekonomik kapasitesini temsil ettiği ifade edildi.

BEŞ STRATEJİK ALANDA İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Söz konusu resmi açıklamada ayrıca, "Resmi programa göre Türkiye ziyaretinde özellikle enerji dönüşümü, liman operasyonları ve lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, havacılık-uzay ve savunması, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanlarında iş birliği fırsatları ele alınacak. Belçika tarafı, bu sektörlerde Türkiye ile hem ticari hem de teknolojik ortaklıkların derinleştirilmesini hedefliyor. Ziyaret Belçika Dış Ticaret Ajansı ile üç bölgesel dış ticaret ve yatırım ajansı AWEX, FIT ve hub.brussels tarafından, Federal Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenleniyor. Kurumlar, Belçika şirketlerinin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları oluşturmak amacıyla kapsamlı bir program hazırladı" ifadelerine yer verildi.

