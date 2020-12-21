Kraliyet ailesi karşı karşıya! Türki el Faysal, İsrail'e göz kırpan Prens Selman'a karşı

star.com.tr 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:34 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:36

Geçtiğimiz eylül ayında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu yılın başlarında başlattığı İbrahim/Abraham Anlaşmaları girişimi kapsamında, İsrail Devleti ile Tel Aviv'i tanımak ve ilişkileri resmileştirmek için anlaşmalar imzaladı.



Daha sonra Sudan ve Fas da sözde 'normalleşme' adı altındaki ihanet anlaşmalarına katılacağını duyurdu.

BAE ile birçok meselede ortak hareket eden Suudi Arabistan'ın nasıl bir politika izleyeceği beklenirken, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın anlaşmaya sıcak baktığı, ancak bazı prenslerin karşı olduğu bildiriliyor.

Daily Mail'de yer alan bir habere göre MBS, iki Körfez ülkesi olan BAE ve Bahreyn'in İsrail ile imzaladığı anlaşmalardan sonra, Tel Aviv ile 'daha yakın ilişkiler kurmayı' tercih ediyor.

MBS'nin anlaşmaya açık olduğu iddiasına rağmen, kraliyet ailesinin bazı üyelerinin harekete karşı çıktığı söyleniyor.

Yirmi yıldan fazla bir süredir ülkenin istihbaratının başında olan MBS'nin kuzeni Prens Türki el Faysal, İsrail'i tanıma ve sözde normalleşme konusunda muhalif olduğunu duyurdu. Türki el Faysal, Tel Aviv'i 'Orta Doğu'daki son Batılı sömürge gücü' olarak yerden yere vurdu.

Eski Genel İstihbarat Başkanı Faysal, 'İsrail'i kendisini yok etmek isteyen kana susamış katillerle çevrili küçük, tehdit altındaki bir ülke" olarak tanıtmakla suçladı. Buna rağmen böyle bir ülkenin Riyad ile 'dost' olmak istediğini "iddia ettiğini" sözlerine ekledi.

Türki ayrıca İsrail'i, 'en ufak güvenlik suçlamaları ile, Filistinlileri toplama kamplarına yerleştirmekle' suçladı.

Faysal, 'Evleri diledikleri gibi yıkıyorlar ve istediklerini öldürüyorlar.' dedi.

Muhaliflerin susturulduğu Suudi Arabistan'da, bu fikir ayrılığının ne boyutlara ulaşacağı ise merak konusu.

MBS - NETANYAHU - POMPEO GÖRÜŞMESİ

Kasım ayının sonlarında İsrail Ordu Radyosu, bir İsrailli kabine üyesine dayandırdığı habere, Mossad İstihbarat Şefi Yossi Cohen'in eşlik ettiği Binyamin Netanyahu'nun, Veliaht Prens MBS ve ABD Dışişleri Bakanı ile Arabistan'da bir araya geldiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, MBS ile İsrail Başbakanı arasında olduğu iddia edilen toplantıyla ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Gazeteciler aynı soruyu Netanyahu'ya yönelttiğinde ise, İsrail Başbakanı bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

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