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İsveç'te kredi kartını müşterisine veren Türk taksici 'kahraman' oldu

İsveç'teki Türk taksici Ömer Temel, cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine havalimanında kredi kartını verdiği için ülkede kahraman oldu.

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Ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten okurlarına duyururken, sosyal medyada Temel kahraman ilan edildi.

AA muhabirine açıklama yapan Temel, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, ''Bizim milletimiz için bu tür iyilikler normal karşılanıyor. İsveç'te ise anormal ve hayretler içinde karşılanıyor.'' dedi.

Olayın İsveç medyasında yankı bulmasına şaşırdığını dile getiren Temel, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi:

"Perşembe sabahı saat 06.00'da Christer Östlund isimli İsveçli müşteriyi havalimanına götürmek için aldım. Havalimanına yaklaştığımızda müşteri panikledi, cüzdanını ve banka kartlarını evde unuttuğunu söyledi. İki günlüğüne yurt dışı gezisi varmış. Taksi ücretini sonra ödeyebileceğini söyledim ve gittiği ülkede harcama yapması için banka kartımı teklif ettim. Teklifim karşısında dondu kaldı. İnanamadı. 'Gerçekten ilk defa taksisine binen birine güvenerek kartını ve şifresini veriyor musun?' diye sordu. Şaşkınlık içinde tekrar tekrar sordu.'' diye konuştu.

İki gün sonra tekrar havalimanına giderek İsveçli müşteriyi karşıladığını kaydeden Temel, ''Dönüşünde kendisini almam için telefon etti. Havalimanında karşıladığımda 'Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Hele hele bir İsveçli asla bunu yapmaz. Sen nasıl böyle bir şey yaptın?' diye tekrar tekrar sorular sordu. 'Biz Türklerin kültüründe var, biz yardım etmeyi severiz. Bizim için bu olaylar normal' cevabını verdim." ifadelerini kullandı.

- 30 BİN KRON ÖDÜL TEKLİFİ

İsveçlinin bu iyilik karşısında kendisine 30 bin kron (18 bin 800 TL) para teklif ettiğini aktaran Temel, "Gezi esnasında 4 bin 500 kron ( 2 bin 816 TL) para harcamış. Paramı iade ettikten sonra iyiliğin karşılığı olarak 30 bin kron da para teklif etti. Kabul etmedim. Eşi de yanındaydı, çok şaşırdılar.'' dedi.

- ''DÜNYAYI ÖMER GİBİLER KURTARACAK''

Bir bankada müdür olarak çalışan Christer Östlund ise "Almanya ve Fransa'ya iki günlük iş gezimi Ömer kurtardı. Hala dünyada böyle insanlar varmış. Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak.'' diye konuştu.

Olayın duyulmasından sonra sosyal medyada Ömer Temel'in büyük övgüler aldığını söyleyen Östlund, "Tüm yorumlar pozitif. Ömer kahraman ilan edildi. Başbakan olarak görmek isteyenler bile var.'' ifadesini kullandı.

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