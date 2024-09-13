Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

KREMLİN: ABD, TÜRKİYE'YE AÇIKÇA BASKI KURUYOR

ABD'nin Türkiye'ye yönelik siyasetine değinen Peskov, "ABD, Türkiye'ye açıkça baskı kuruyor ve Türk ekonomisini etkilemekle korkutuyor. Ancak gördüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizimle de ticari ekonomik ilişkileri geliştirilerek sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Türkiye ile ortaklık ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

- "İNGİLTERE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğine işaret eden Peskov, İngiltere ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek "Bu açıklama çok önemli, açık ve çift manalı değil. Bu açıklamanın muhataplarına ulaştığından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.