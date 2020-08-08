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Dünya

Kremlin açıkladı! Belarus'la 'darbe' geriliminin ardından Putin ve Lukaşenko'dan ilk temas

Belarus'ta 33 Rus paralı askerin gözaltına alınmasıyla başlayan Rusya-Belarus gerginliği üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye ve Libya'dan sonra Rusya destekli Wagner paralı askerleri Belarus'ta ortaya çıkmış, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ‘Bize yönelik müdahale hazırlığına benziyor.' açıklamasında bulunmuştu.

IHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:19
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Geçtiğimiz hafta Belarus İstihbarat Servisi tarafından yapılan operasyonda ülkenin güneyinde Rusya merkezli özel askeri şirketi olan ‘wagner’ üyesi 33 Rus paralı asker gözaltına alındı. Belarus tarafı olayı Rusya’nın, Belarus’ta 9 Ağustos tarihinde yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etme girişimi olarak yorumlamasıyla 2 ülke arasında kriz patlak verdi. Rus paralı askerler Belarus’ta gözaltına tutulurken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk teması gerçekleştirdi.

Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin ve Lukaşenko’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Liderler yakın zamanda Belarus’ta gözaltına alınan 33 Rus askerinin durumunu ele aldı. Görüşmede ortaya çıkan durumun 2 ülkenin karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüleceğinden emin olunduğu vurgulandı” denildi.

Telefon görüşmesinin ardından gece saatlerinde Belarus’a giden Rus diplomatlar gözaltındaki 33 Rus paralı askerle görüşme gerçekleştirerek gözaltı şartlarını inceledi.

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