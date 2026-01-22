İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Kremlin, Batı'ya rest çekti: Bu bizim için kabul edilemez

Rusya'dan Batı'ya sert mesaj geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dondurulan Rus varlıklarının yasa dışı olduğunu belirterek, bu durumu asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Kremlin, Batı'ya rest çekti: Bu bizim için kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın dondurulan varlıklarını geri almak için devam eden mücadelesini vurguladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

PUTİN'İN FİLİSTİN İÇİN ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna göndermeyi teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, "Bunun yasal süreci şimdilik belirsiz. Bunu istişare etmek lazım. Varlıklar üzerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Elbette bu, ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek." diye konuştu.

Gazze Barış Kurulu için 1 milyar dolarlık mesaj

Peskov, Putin'in bu konuyu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ele alacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, varlıklarımızın geri alınması konusunda umudu yitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Her halükarda bu konuda mücadeleye devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Varlıklarımız yasa dışı olarak donduruldu. Bu bizim için kabul edilemez. Varlıklarımız üzerindeki engellerin kaldırılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Putin'in de söylediği gibi, varlıklarımızdan 1 milyar doların Barış Kurulu üzerinden Filistin'in yeniden inşası için kullanılması gerekiyor."

PUTİN VE TRUMP ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile akşam saatlerinde görüşeceğine değinen Peskov, görüşmede, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili konuların ele alınacağını dile getirdi.

Peskov, "Putin, Trump'ın ve özel temsilcisi Witkoff dahil ekibinin barışçıl girişimlerine büyük değer veriyor. Bu girişimleri ve sonuçlarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "KİEV'İN UYGUN KARARLAR ALMASI İÇİN ZAMAN GELDİ"

Ukrayna yönetiminin yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Bu yönetim, politikalarını sürdüyor ancak Kiev'in uygun kararlar alması ve sorumluluk üstlenmesi için zaman geldi." dedi.

Sözcü Peskov, Grönland ile ilgili duruma ilişkin ise "Bu bizim meselemiz değil. Yapmamız gereken çok iş var. Kendi çıkarlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

