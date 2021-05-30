Kremlin, Belarus'a kredi verileceğini ve Rusya ile uçuşların tamamen organize edileceğini duyurdu

AA 30 Mayıs 2021 Pazar 08:45 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 08:45

Peskov, gazetecilere, dün resmi olarak Soçi'de 5 saatten fazla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bugün de gayriresmi görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

İki liderin ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari konularla birlikte salgınla mücadeleyi ele aldığını belirten Peskov, Belarus'ta Ryanair'e ait uçağın acil inişiyle ilgili konuyu da görüştüğünü aktardı.

Rusya'nın, Belarus'a verdiği 1 milyar dolarlık kredinin ikinci diliminin yakın bir zamanda aktarılacağını belirten Peskov, "En azından bunun için hiçbir engel kalmadı, her şey kararlaştırıldı." dedi.

Peskov, söz konusu kredi diliminin Ryanair olayından önce duyurulduğunu anımsatarak, daha önce bu dilimin haziran sonuna onaylandığını, kredinin serbest bırakılması ile ilgili kesin bir tarih söyleyemeyeceğini ifade etti.

Peskov, "Lukaşenko, herhangi bir ilave ekonomik yardım talebinde bulunmadı." ifadesini kullandı.

- "Avrupa ülkeleri aceleci ve duygusal"

Geçen hafta Ryanair'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapması olayıyla ilgili Avrupa ülkelerin yaklaşımlarını eleştiren Peskov, Moskova açısından meselenin "aceleci olmadan, yapıcı ve düşünceli" bir şekilde halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, "Avrupa başkentleri ve Brüksel tarafından yapılan 'aceleci' çıkarımlar, bu yaklaşımın durumu gerçekten netleştirme çabasına dayanmadığını, yalnızca 'duygusallığa' dayandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya ve Belarus arasında hava trafiğinin organize edilmesi için talimat

Putin ve Lukaşenko'nun, ulaştırma bakanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı uçuş yapılan iki ülke arasındaki hava trafiğinin tüm yönlerini organize etme talimatı verdiğini aktaran Peskov, "Yaklaşan tatil dönemini ve Belarus vatandaşlarının Karadeniz sahillerinde tatil yapmak istediğini hesaba alarak, iki ülke bakanlarına hava trafiğinin tüm yönleriyle organize edilmesi talimatı verildi. Ayrıca Avrupa ülkelerinde bulunan pek çok Belarus vatandaşının vatanlarına dönmek isteği de dikkate alındı." şeklinde konuştu.

Belarus devlet hava yolu şirketi Belavia'nın, Avrupa hava sahasına girmesinin yasaklanması ve Belarus hava sahasını pek çok hava yolu şirketlerinin kullanmaması ile ilgili durumun da görüşüldüğünü kaydeden Peskov, toplantının yapıcı ve yoğun bir şekilde geçtiğine dikkati çekti.