Kremlin: Boru hattı patlaması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir

Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının Harkov bölgesindeki Masyutovka bölümüne geçtiğimiz pazartesi günü saldırı düzenlenmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu. Peskov, bu saldırının Tahıl Anlaşması'nın yenilenmesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Peskov, "Oradaki yıkımın sonuçlarını bilmiyoruz. Ukrayna tarafının bu noktada ne yapacağını da bilmiyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı (Tahıl Anlaşmasının) ayrılmaz bir parçası olduğudur. Bu yüzden bu, anlaşmanın uzatılması açısından başka bir sorun" dedi.

"BİZE YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ"



Nova Kakhovka Barajı'na yapılan saldırıdan Rusya'nın sorumlu tutulmasına tepki gösteren Peskov, "Bunları (suçlamaları) şiddetle reddediyoruz. Kiev rejiminin talimatıyla kasıtlı bir sabotaj olduğunu tekrarlıyoruz. Kiev bu saldırının sorumluluğunu üstlenmelidir" dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na su baskınlarında mahsur kalan halka yardım edilmesi için talimat verildiğini belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bölgedeki kurtarma operasyonlarını yakından takip ettiğini söyledi.

TAHIL ANLAŞMASI



Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında Haziran 2022'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatını amaçlayan Tahıl Anlaşması, bugüne kadar 3 kez yenilendi. Yenilenen mevcut anlaşma ise 17 Temmuz'da sona erecek.

TOLYATTİ-ODESSA AMONYAK BORU HATTINA SALDIRI



Rusya Savunma Bakanlığı, boru hattına yönelik saldırının Ukraynalı sabotaj grubu tarafından düzenlediğini iddia ederken, Ukrayna tarafı ise suçlamaları reddederek, Rus bombardımanı sırasında boru hattına zarar verildiğini öne sürdü.

Rusya'nın Tolyatti şehrinden güney ve batı Ukrayna'daki üç Karadeniz limanına uzanan 2 bin 500 kilometrelik boru hattı yılda 2,5 milyon ton amonyak ihraç ediyordu. Boru hattındaki operasyonlar, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından askıya alınmıştı.