İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4478
  • EURO
    43,6878
  • ALTIN
    4070.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin: Doğrudan müzakereler için Ukrayna'dan sinyal bekliyoruz
Dünya

Kremlin: Doğrudan müzakereler için Ukrayna'dan sinyal bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduklarına dair Ukrayna'dan sinyal beklediklerini söyledi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Kremlin: Doğrudan müzakereler için Ukrayna'dan sinyal bekliyoruz
ABONE OL

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna hedeflerine yönelik saldırıları durdurması yönündeki çağrısını değerlendiren Peskov, "Özel askeri operasyon devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barışçıl bir yola doğru ilerlemek amacıyla Rus tarafının herhangi bir koşul olmaksızın müzakere sürecine başlamaya hazır olduğunu defalarca teyit etti." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Ukrayna ile doğrudan müzakereler konusunda Kiev'den mi yoksa Washington'dan mı sinyal bekledikleri" yönündeki sorusunu cevaplayan Peskov, "Kiev'den. En azından Kiev, bu konuda bir adım atmalı. Bunun için hukuki olarak yasakları var. Ancak şimdilik herhangi bir adım görmedik." dedi.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleri ile çatışmasına ilişkin de konuşan Peskov, Kursk bölgesinin Ukrayna'dan kurtarılmasının "bu askeri personelin ne kadar etkili şekilde çalıştığını gösterdiğini" dile getirdi.

Peskov, "Bizim aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar, aslında gerektiğinde birbirlerine önemli yardımlarda bulunmayı taahhüt etmişlerdir." diye konuştu.

Kuzey Koreli askerlerin maaşlarını nasıl aldıklarına ilişkin soruyu cevapsız bırakan Peskov, "Bu daha çok Savunma Bakanlığının işidir." ifadesini kullandı.

Kiev'in, hala Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerinin bulunduğuna dair iddialarına karşılık veren Peskov, Putin'in açıklamasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Peskov, Putin'in halihazırda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme yapmasının planlanmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump ile de bir görüşme yapılmasının şimdilik gündemde olmadığını kaydeden Peskov, gerektiğinde hızlı bir şekilde bu görüşmenin ayarlanabileceğini dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.