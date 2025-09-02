İSTANBUL 31°C / 21°C
  Kremlin duyurdu... ABD-Rusya arasında ''istişare'' turu başlayabilir
Dünya

Kremlin duyurdu... ABD-Rusya arasında ''istişare'' turu başlayabilir

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington'un dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yeni bir istişare turu planladığını bildirdi.

AA2 Eylül 2025 Salı 16:44 - Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında istişare turu planlanıyor." dedi.

Uşakov, Rus Perviy Kanal'a yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasında temaslar konusunda yeni planlar olduğu bilgisini verdi. Uşakov, "Şimdi dışişleri bakanlıkları arasında yeni bir istişare turu planlanıyor." diye konuştu.

Ayrıca Uşakov, iki ülke arasında çözülmemiş birçok sorun bulunduğunu da ifade etti.

Rus-Amerikan istişarelerinin ilk turu şubat ayı sonunda, ikinci turu da nisanda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Haziranda ABD, büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesi konusunda Rusya ile yürüttüğü istişareleri iptal etmişti.

