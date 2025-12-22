Kremlin duyurdu: AEB ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalandı

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, AEB toplantısının St. Petersburg'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğindeki toplantının sonunda çeşitli belgelerin imzalandığı kaydedilen açıklamada, bu belgelerin arasında AEB ülkeleri ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da yer aldığı kaydedildi.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ticaret Bakanı Andrey Slepnev, yaptığı açıklamada, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle AEB ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin 3 ila 5 yılda iki kat artmasını beklediklerini söyledi.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticarette kullanılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının gümrük vergilerinden muaf tutulması bekleniyor.



