İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8145
  • EURO
    50,2746
  • ALTIN
    6071.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin duyurdu: AEB ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalandı
Dünya

Kremlin duyurdu: AEB ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalandı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Kremlin duyurdu: AEB ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalandı
ABONE OL

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, AEB toplantısının St. Petersburg'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğindeki toplantının sonunda çeşitli belgelerin imzalandığı kaydedilen açıklamada, bu belgelerin arasında AEB ülkeleri ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da yer aldığı kaydedildi.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ticaret Bakanı Andrey Slepnev, yaptığı açıklamada, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle AEB ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin 3 ila 5 yılda iki kat artmasını beklediklerini söyledi.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticarette kullanılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının gümrük vergilerinden muaf tutulması bekleniyor.

  • AEB ülkeleri
  • Serbest ticaret anlaşması
  • Endonezya

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.