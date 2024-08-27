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Dünya

Kremlin: Fransa, Durov'a yönelik suçlamaları kanıtlasın

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yönetildiğini belirterek, 'Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek.' dedi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 13:05 - Güncelleme:
Kremlin: Fransa, Durov'a yönelik suçlamaları kanıtlasın
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Durov'un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu hatırlatan Peskov, "Kendisine gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız, ancak burada durum (Durov'un) aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle de karmaşıklaşıyor." diye konuştu.

Peskov, Fransa'nın Durov'a yönelik yönelttiği suçlamaları değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Suçlamalar oldukça ciddi. Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek. Yani bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu mesele hakkında konuşurken dün reddettiği politikanın aynısı olacak."

Macron, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savunmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söylemişti.

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