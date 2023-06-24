İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin: İsyana karşılık vermek için alınan önlemler Putin'e sunuldu
Dünya

Kremlin: İsyana karşılık vermek için alınan önlemler Putin'e sunuldu

Kremlin'den 'Savunma ve İçişleri Bakanları, isyana karşılık vermek için alınan önlemleri içeren FSB raporunu Putin'e sundu.' açıklaması yapıldı.

TRT Haber24 Haziran 2023 Cumartesi 03:06 - Güncelleme:
Kremlin: İsyana karşılık vermek için alınan önlemler Putin'e sunuldu
ABONE OL

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, Kremlin'den yapılan açıklamada "Savunma ve İçişleri Bakanları, isyana karşılık vermek için alınan önlemleri içeren FSB raporunu Putin'e sundu." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.