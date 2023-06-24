Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.



TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, Kremlin'den yapılan açıklamada "Savunma ve İçişleri Bakanları, isyana karşılık vermek için alınan önlemleri içeren FSB raporunu Putin'e sundu." ifadeleri kullanıldı.