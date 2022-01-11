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Dünya

Kremlin: KGAÖ Barış Gücünün çıkarılması konusunda karar hakkı Kazakistan'ın

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünü ülkeden çıkarma kararına ilişkin, 'Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bu onların analizi ve bizim buna karışma hakkımız yoktur.' dedi.

AA11 Ocak 2022 Salı 13:36 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 13:36
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, KGAÖ Barış Gücünün 2 gün sonra aşamalı şekilde ülkeden çıkmaya başlayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bu onların analizi ve bizim buna karışma hakkımız yoktur." şeklinde konuştu.

- "ABD İLE GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÖNEMLİ"

İsviçre'nin Cenevre kentinde dün gerçekleşen ABD ve Rusya arasındaki güvenlikle ilgili görüşmelerini de değerlendiren Peskov, "Şimdilik, iyimser olmak için bir neden görmüyoruz." dedi.

Peskov, söz konusu müzakerelerde sonuç alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, süreç olsun diye gerçekleştirilen bir süreç değil. Bu tatmin edici bir şey olamaz çünkü burada sonuç önemli. Sonuç hakkında da söylenecek bir şey henüz yok." ifadelerini kullandı.

İleride yeni tur görüşmelerin yapılacağına dikkati çeken Peskov, bunların Rusya'nın ABD ile bulunduğu noktanın anlaşılacağını söyledi.

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