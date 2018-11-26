Peskov: Rusya Kerç boğazında yasalara uygun davrandı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, Karadeniz'de Ukrayna ile yaşanan gerilim yüzünden güvenlik konseyini toplamayı planlamadığını, Rusya’nın uluslararası ve iç hukuk çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yla Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik konseyini toplamayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında, "Hayır (planlamıyor)" dedi. Peskov, ayrıca, Rusya liderinin Moskova'da olduğu bilgisini verdi.
Peskov, Rusya’nın Kerç boğazında olanlarla ilgili uluslararası ve iç hukuk çerçevesinde hareket ettiğini, yapılanların Rus karasularına yönelik tecavüze karşı bir tepki olduğunu söyledi.
UKRAYNA PARLAMENTOSUNDA SIKIYÖNETİM OYLAMASI
Ukrayna'nın eylemlerini Kremlin 'çok tehlikeli bir provokasyon', Rusya Dışişleri de 'planlı bir provokasyon' olarak değerlendirdi.
Öte yandan gerilimin ardından Ukrayna parlamentosunda sıkıyönetim ilan edilip edilmeyeceğinin oylanması bekleniyor.
MART 2019 SEÇİMLERİ İPTAL EDİLEBİLİR
Sıkıyönetim kararı alınırsa Ukrayna'da Mart 2019'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri ertelenebilecek. Bunların, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun popülaritesini iyice kaybettiğini gösteren anketlerin yayınlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.
(Sputnik)
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