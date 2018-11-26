Peskov: Rusya Kerç boğazında yasalara uygun davrandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yla Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik konseyini toplamayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında, "Hayır (planlamıyor)" dedi. Peskov, ayrıca, Rusya liderinin Moskova'da olduğu bilgisini verdi.

Peskov, Rusya’nın Kerç boğazında olanlarla ilgili uluslararası ve iç hukuk çerçevesinde hareket ettiğini, yapılanların Rus karasularına yönelik tecavüze karşı bir tepki olduğunu söyledi.

UKRAYNA PARLAMENTOSUNDA SIKIYÖNETİM OYLAMASI

Ukrayna'nın eylemlerini Kremlin 'çok tehlikeli bir provokasyon', Rusya Dışişleri de 'planlı bir provokasyon' olarak değerlendirdi.