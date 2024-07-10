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Dünya

Kremlin, Putin'in ''tampon bölge'' sözlerini yalanladı!

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ordunun Ukrayna'nın Harkov sınırında tampon bölge oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ancak bunun zaman alacağı açıklandı.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Kremlin, Putin'in ''tampon bölge'' sözlerini yalanladı!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesi sınırını korumak için tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün yaptığı açıklamada, "Bu görevin gerçekleştirilmesi zaman alacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada Rus sınırındaki Shebekino kasabasına Ukrayna tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Gladkov, çok katlı bir binanın yanı sıra ticaret merkezi ve 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

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