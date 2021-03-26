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Dünya

Kremlin, Rusya'ya Navalny yaptırımlarının sertleşmesinden endişeli

Rusya Navalny'ın sağlık sorunlarının ciddileşmesi üzerine Batı'nın yaptırım uygulamasından endişe ediyor.

Star.com.tr26 Mart 2021 Cuma 18:53 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 18:58
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Rus muhalif Navalny'ın avukatı Olga Mikhailova'nın müvekkilinin sağlık sorunlarının ciddileştiğini söylemesinin ardından Kremlin tarafında yapılan açıklamada, "Rusya'ya bu sebepten yaptırım uygulanması saçma." dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Peskov tarafıdan yapılan basın açıklamasında, "Muahlif lider Alexey Navalny'nin hapishanedeki sağlık şikayetleriyle bağlantılı olarak Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması olasılığı saçmadır." dedi.

Moskova'nın Navalny davasıyla bağlantılı olarak daha fazla yaptırım bekleyip beklemediği sorularına Peskov, "Yaptırımlar beklenecek bir şey değil. Bu, hazırlanılması gereken bir şey" dedi.

Navalny'e avukatları ulaşamıyor

Navalny'nin geçen hafta ciddi bir sırt ağrısı yaşamaya başladığı, bacağında bir uyuşma hissettiği ve ağrılarının başa çıkılamaz dereceye geldiği iddia edildi.

Navalny'nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev bugün planlanan bir toplantı için kendisini ziyaret etmeye çalıştıklarını, ancak içeri girmelerine izin verilmediğini söyledi.

Navalny, Moskova'nın yaklaşık 100 km doğusundaki Vladimir bölgesinde bir esir kampında tutuluyor.

Federal hapishane ve Vladimir'deki bölgesel cezaevi, yorum talebine henüz cevap vermedi.

Star.com.tr

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