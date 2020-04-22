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Dünya

Tarihi düşüş yaşanmıştı... Rusya'dan petrol açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, petrol fiyatlarına ilişkin, 'Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil.' dedi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:37
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın fiyat düşüşüyle ilgili önlem planlarının sorulması üzerine Peskov, "Beklemek gerekiyor. Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil. Ancak durumu bir gün veya hafta üzerinden değil, uzun vadeli değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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