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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda yakın temas halinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin İdlib konusunu bu hafta görüştüklerini belirterek, 'Rusya ve Türkiye, İdlib'deki duruma ilişkin yakın temas halindeler.' dedi.

AA14 Şubat 2020 Cuma13:12 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:12

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib’deki gerginliğin arttığına işaret eden Peskov, "Rusya ve Türkiye, İdlib’deki duruma ilişkin yakın temas halindeler. Liderlerimiz bu hafta telefonda görüştü, askeri yetkililerimiz görüştü, uzman heyetlerimiz karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyor.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 16 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi.

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