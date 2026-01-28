İSTANBUL 13°C / 11°C
Dünya

Kremlin tarih verdi: Ukrayna ve ABD yeni müzakere planlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerinin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 17:19
Kremlin tarih verdi: Ukrayna ve ABD yeni müzakere planlıyor
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazını tümüyle yasaklama girişimini değerlendiren Peskov, "Bu onların sorunu. Sürekli gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinden bahsediyorlardı ve şimdi aslında bu kendilerini kısıtlıyorlar." dedi.

ABD gazının, Rus gazına kıyasla daha pahalı olduğuna işaret eden Peskov, Avrupa sanayisinin bu durumdan zarar gördüğünü söyledi.

1 ŞUBAT'TA GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR

Peskov, Rus, ABD'li ve Ukraynalı heyetlerle Abu Dabi'de başlayan müzakerelere ilişkin konuşarak, "1 Şubat'ta yeni görüşmeler planlanıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna konusunda "doküman listesinin" ele alınmadığını belirten Peskov, müzakerelerin de kapalı kapılar arkasında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ilki 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Ukrayna
  • Abu Dabi müzakereleri

