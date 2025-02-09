İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin, Trump'ın Putin'le görüşmesine ilişkin ortada kaldı
Dünya

Kremlin, Trump'ın Putin'le görüşmesine ilişkin ortada kaldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile farklı kanallar üzerinden görüşmeler yapıldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğüne yönelik açıklamasını 'teyit edemeyeceğini veya yalanlayamayacağını' söyledi.

AA9 Şubat 2025 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Kremlin, Trump'ın Putin'le görüşmesine ilişkin ortada kaldı
ABONE OL

Peskov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Trump'ın, Putin ile Ukrayna savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadelerini değerlendirdi.

ABD'deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, "Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor." dedi.

Peskov, söz konusu iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı.

Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu ve bunu Putin'le konuştuğunu belirtmişti.

Putin, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etmişti.



Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.