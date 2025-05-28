Kremlin Sözcüsü Peskov, "İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir." dedi.

ZELENSKİ: "RUSYA İLE MÜZAKERE İÇİN EN GERÇEKÇİ YERLER TÜRKİYE, VATİKAN VE İSVİÇRE"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ilerleyen dönemde Rusya ile gerçekleştirilecek muhtemel barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu ifade etti. Zelenski ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü görüşme düzenlenmesi çağrısında bulunarak böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Esir değişimi kapsamında, 23 Mayıs'ta 270 asker ile 120 sivil esir, dün de 307 asker karşılıklı olarak takas edilmişti.