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Dünya

Kremlin: Ukrayna'daki gerilimi, askeri güç konuşlandırarak NATO tırmandırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna geriliminin Rusya'nın eylemleri yüzünden değil NATO'nun Avrupa'nın doğusuna takviye güçler konuşlandıracağı şeklindeki açıklamaları yüzünden tırmandığını belirtti.

Sputnik24 Ocak 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:23
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri'nin Kiev'deki Büyükelçilik personelinin bir kısmını tahliye edecek olmasının Ukrayna gerilimini tırmandırıp tırmandırmadığı sorusu üstüne, "(Ukrayna'da) gerilim, ABD ile NATO'nun enformasyon alanındaki eylemleri ve somut eylemleri yüzünden tırmanıyor" dedi.

"NATO'nun (Doğu Avrupa'daki) güçlerini artıracağına, güçlerini ve teçhizatını buraya kaydıracağına ilişkin açıklamalarını görüyoruz" diye devam eden Peskov, "Dikkatinizi çekmek isterim ki bunlar, Rusya'nın yaptıkları yüzünden gerçekleşmiyor. Bunların hepsi (bu gerilim), NATO ile ABD'nin yaptıkları yüzünden, onların yaydıkları bilgiler yüzünden yaşanıyor" vurgusu yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü ayrıca, Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri tarafından askeri bir çatışma çıkarılması olasılığının şimdiye dek görülmediği kadar yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğrusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine saldırma olasılığına ilişkin, "Böyle bir risk var ve şu an çok yüksek. Daha önce olduğundan çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna hükümetinin Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'nin sınırlarına büyük bir askeri yığınak yaptığını da belirtip bunun, Kiev'in saldırı hazırlığında olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ordusunun saldırıya ne zaman geçebileceğine ilişkin istihbarata sahip olup olmadıkları sorusu üzerine ise, "(Batılı) Meslektaşlarımızın davrandığı gibi davranıp histerik açıklamalarda bulunmayacağız. Bu nedenle sorunuzu yanıtsız bırakacağım" dedi.

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