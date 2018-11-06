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Kremlin'den ABD açıklaması

Kremlin, ABD seçimleri, Putin ve Trump'ın görüşmesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın, ABD seçimlerine müdahale iddiaları için bazı soyut analizleri dikkate alarak yanıt veremeyeceği, ABD ara seçimlerinin yakından takip edileceği, Paris'te planlanan Trump ve Putin görüşmesinin tam kapsamlı olmasının zor göründüğü fakat iki liderin Paris'te olası kısa karşılıklı görüşmeler yapabileceği söylendi.

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