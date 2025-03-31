Kremlin'den ABD ile Rusya'nın Ukrayna görüşmesi hakkında açıklama

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile ilgili bazı açıklamalarından dolayı kızgın olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, "Amerikan tarafı ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. İlişkilerimize eski ABD yönetimi tarafından büyük zarar verildi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirler üzerinde de çalışıyoruz. Şimdilik bu konuda herhangi bir gelişme yok, ancak çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya ve ABD arasında nadir toprak elementleriyle ilgili herhangi bir belgenin imzalanmadığını kaydetti.

Bazı ABD şirketlerinin buna ilgi gösterdiğini, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını söyleyen Peskov, "Bu ilgi karşılıklı, çünkü burada karşılıklı yarar sağlayan ortak projeler söz konusu. Rus ve ABD şirketlerinin ortak projelere ilgisi, ikili ilişkilerin iyileştirilmesinin ilk aşaması." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ve Trump arasında yeniden telefon görüşmesinin planlanmadığını belirterek, "Putin, Trump ile temaslara açık. Gerektiğinde böyle bir görüşme hızlı şekilde organize edilir." dedi.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi'ne değinen Peskov, bu konuda bazı hususların olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

- "AVRUPA ÜLKELERİ, DEMOKRATİK NORMLARI ÇİĞNEME YOLUNU İZLİYOR"

Peskov, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Birçok Avrupa ülkesi, demokratik normları çiğneme yolunu izliyor. Fransa'nın iç işlerine karışmak istemiyoruz ve bunu hiçbir zaman yapmadık. Ancak gelenek olarak Avrupalı ülkeler, siyasi süreçlerde demokrasi sınırları dışına çıkmaktan kaçınmıyor."

Sözcü Peskov, Putin'in Rusya'yı ziyaret edecek Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşeceği bilgisini de paylaştı.