Kremlin'den ABD yönetimine: Ciddi bir diyaloğa hazırız

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen video konferans görüşmesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlatan Uşakov, liderlerin Asya-Pasifik, Kore yarımadası ve Orta Doğu'daki gelişmeleri istişare ettiklerini söyledi.

Uşakov, Şi'nin ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği son görüşme hakkında da bilgilendirme yaptığını kaydetti.

ABD yönetiminin Rusya ile görüşme hazırlığı yaptığına dair basında yer alan haberleri hatırlatan Uşakov, "Şimdiye kadar, Rus tarafıyla temas kurma girişimi olmadı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna konusunda anlaşma sağlamanın Rusya'nın çıkarına olduğuna yönelik açıklamasını da değerlendiren Uşakov, "İleride liderlerimizle arasında bir görüşmenin temelini oluşturabilecek somut teklifleri almaya hazırız. Bu temaslar sırasında yaklaşımımızı ileteceğiz. Ciddi bir diyaloga hazırız." dedi.