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Dünya

Kremlin'den açıklama geldi! ''Kriz sonrası dalgalanmalara'' dikkat

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da enflasyonun dış etkiler nedeniyle yükseldiğini belirterek, 'Rusya kapalı bir döngüde yaşayamaz, uluslararası ekonomik hayatın bir katılımcısıdır ve kriz sonrası dalgalanmalar fiyatlarda baskı yaratıyor.' dedi.

AA12 Ekim 2021 Salı 13:46 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 13:46
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Peskov, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın ülkede yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8'den yüzde 7,4'e çıkarmasına ilişkin gazetecilerde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki fiyat artışlarının, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Peskov, "Rusya kapalı bir döngüde yaşayamaz, uluslararası ekonomik hayatın bir katılımcısıdır ve kriz sonrası dalgalanmalar fiyatlarda baskı yaratıyor." dedi.

Rus hükümetinin fiyatları kontrol altında tutmaya yönelik çeşitli adımlar attığını aktaran Peskov, "Bu süreci önemli oranda sönümlemeyi başardık ancak küresel fiyat artışlarından etkilenmeyecek tek bir ülke bile bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, bugün yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Rusya'da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e yükselttiklerini bildirmişti.

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