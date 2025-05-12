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Dünya

Kremlin'den Almanya'ya yaptırım tepkisi: Ültimatom dili kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasına tepki göstererek, 'Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz' dedi.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Kremlin'den Almanya'ya yaptırım tepkisi: Ültimatom dili kabul edilemez
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Kremlin'den Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un bugün yaptığı "Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağız" açıklamasına tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasına tepki göstererek, "Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz" dedi. Peskov, 10 Mayıs'ta da benzer tehditlerin yapıldığını hatırlatarak, o günkü tehditlerin de "ültimatom olacak bir biçimde" ifade edildiğini belirtti.

FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE, POLONYA LİDERLERİ ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere ile Polonya Başbakanları Keir Starmer ve Donald Tusk, 10 Mayıs'ta Kiev'de Ukrayna tarafıyla görüşmelerde bulunarak 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük bir ateşkes önermişlerdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Kornelius bugün gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna tarafından önerilen ateşkesi reddetmesi durumunda, AB'nin Rusya'ya karşı ek yaptırımlar hazırlamaya başlayacağını duyurmuştu.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Rusya Yaptırım
  • Ültimatom Dili

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