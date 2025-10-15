Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin durmasının kendilerinin hatası olmadığını belirterek Kiev yönetiminin Avrupalılar tarafından savaşın sürdürülmesi için sürekli kışkırtıldığını söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakerelere açık olmaya devam ettiklerini vurgulayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm süreci siyasi ve diplomatik bir kanala kaydırmaya açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bu, şu anda bir sorun ve sorunlar bizim hatamız değil. Sorunlar, Kiev rejiminin Avrupalılar tarafından savaşı sürdürmesi için her gün kışkırtılmasından kaynaklanıyor." dedi.

Peskov, bu koşullar altında, halihazırda mevcut duraklamaya herhangi bir alternatif görmediklerini dile getirdi.

Ukrayna'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmaya devam etme isteğinden dolayı Washington'a minnettar olduklarının altını çizen Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Peskov, "Putin, her zaman ülkesinin ve halkının çıkarları doğrultusunda hareket eder." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarife tehdidi nedeniyle BRICS üyesi ülkelerin organizasyondan ayrılma niyetinde olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin de Peskov, BRICS ülkelerinin, üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerin para birimlerine karşı hiçbir zaman bir şey planlamadığını vurguladı.

Peskov, "Bu birlik, bu ülkelerin halklarının yararına ve bulundukları kıtalarda refah, istikrar ve öngörülebilirlik adına karşılıklı işbirliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşan bir devletler birliğidir." diye konuştu.