İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7196
  • EURO
    36,5724
  • ALTIN
    2949.07
  • BIST100
    9628.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kremlin'den Beşşar Esed açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i desteklemeye devam ettiklerini belirterek, '(Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek.' dedi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Kremlin'den Beşşar Esed açıklaması
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, "Beşşar Esed'i desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. (Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." diye konuştu.

- "PUTİN, ZELENSKİY'E MESAJ İLETMEDİ"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, "Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz." dedi.

Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini savundu.

Sözcü Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.