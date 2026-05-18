  Kremlin'den Çin ziyareti mesajı: Çok ciddi beklentilerimiz var
Kremlin'den Çin ziyareti mesajı: Çok ciddi beklentilerimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği ziyarette ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirterek, ziyaretten çok ciddi beklentileri olduğunu söyledi.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:26
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin, Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine işaret eden Peskov, "İkili ilişkilerimizin ekonomik gündeminde yer alan tüm konular, doğal olarak Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak." ifadesini kullandı.

Peskov, liderler düzeyindeki her temasın Rusya ve Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için yeni bir ivme oluşturduğunu vurguladı.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu dile getiren Peskov, "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var." dedi.

Putin'in Çin ziyareti kapsamında, Rus heyetinde ilgili tüm başbakan yardımcıları, çok sayıda bakan ve Çin'de faaliyet gösteren kamu ve özel şirketlerin yöneticilerinin yer alacağını aktaran Peskov, Rusya'nın heyetlerin büyüklüğü konusunda "kimseyle yarışmadığını" ifade etti.

Peskov, "Çin ile bağımsız ve çok yönlü ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Biz ve Çinli dostlarımız bu ilişkileri ayrıcalıklı, özel stratejik ortaklık ilişkileri şeklinde adlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda da açıklamalarda bulunan Peskov, ABD'nin arabuluculuk çabalarını sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, Ukrayna konusunda yürütülen barış sürecinin duraklama dönemine girdiğini belirterek, "Bunun yine de yeniden başlatılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Vladimir Putin
  • Çin Ziyareti

