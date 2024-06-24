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Dünya

Kremlin'den Dağıstan'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Artık farklı, Rusya 2000'lerin başındaki duruma dönmez

Dağıstan'daki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirtti.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Kremlin'den Dağıstan'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Artık farklı, Rusya 2000'lerin başındaki duruma dönmez
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Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi.

PUTİN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.

Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.

"RUSYA ARTIK FARKLI"

Saldırı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başındaki duruma döneceğine yönelik endişe taşıyıp taşımadıkları sorulan Peskov, "Hayır. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor" şeklinde konuştu.

15 POLİS 4 SİVİL ÖLDÜ

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

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