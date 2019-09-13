26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6792
  • 6,2893
  • 273.799
  • 103235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi ikili görüşme gerçekleştireceğini belirterek, 'Suriye'nin yanı sıra, Moskova'da varılan anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirecekler. Görüşmede askeri teknik iş birliği de ele alınacak.' dedi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşakov, Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla pazartesi gerçekleştirilecek üçlü zirveye ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirve kapsamında liderler arasında ikili görüşmeler de yapılacağını belirten Uşakov, "Putin ile Erdoğan sıklıkla bir araya geliyor. Son görüşme kısa bir süre önce MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gerçekleşti." diye konuştu.

Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeleri istişare edeceklerine işaret ederek, "Suriye'nin yanı sıra, Moskova'da varılan anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirecekler. Görüşmede askeri teknik iş birliği de ele alınacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 2018'de yüzde 15,8 artarak 25,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Uşakov, "Ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına iki ülke de ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor. Bu uygulamayı artırmaya yönelik hükümetlerarası anlaşmanın taslağı hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

AK Parti'den HDP'ye tepki

AK Parti'den HDP'ye tepki

Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor

Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

AK Parti'li Özkan'dan 'Davutoğlu' açıklaması: Kaybettiği koltuğun peşinde

AK Parti'li Özkan'dan 'Davutoğlu' açıklaması: Kaybettiği koltuğun peşinde

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!
 

POPÜLER HABERLER

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

TEM'de oksijen yüklü tanker devrildi...

TEM'de oksijen yüklü tanker devrildi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA