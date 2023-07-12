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Dünya

Kremlin'den G7'nin Ukrayna kararına tepki: Plan Rusya'nın güvenliğine tecavüz etmek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri verme planının “çok tehlikeli” olduğunu ve bunun 'Rusya'nın güvenliğine tecavüz etmek' anlamına geleceğini söyledi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Kremlin'den G7'nin Ukrayna kararına tepki: Plan Rusya'nın güvenliğine tecavüz etmek
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve G7 tarafından ülkeye verilmesi planlanan güvenlik garantilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına olumsuz yaklaştıklarını belirten Peskov, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna karşı çok olumsuz bir tavrımız var. Bu konu, bugün G7 ülkelerinin güvenlik garantisi vereceğine dair yapılan açıklama ile doğrudan bağlantılı ve bu Ukrayna ile ilgili olarak dile getiriliyor. Bunun son derece hatalı ve potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesinin, Rusya'nın güvenliği açısından tehlike yaratacağını vurgulayarak "(G7) Bu ülkeler Ukrayna'ya herhangi bir güvenlik garantisi vererek aslında uluslararası güvenliğin bölünmezliği ilkesini hiçe saymaktadırlar. Yani Ukrayna'ya güvenlik garantisi vererek Rusya'nın güvenliğine tecavüz etmektedirler." diye konuştu.

Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı ve ülkenin bunu Rusya'ya karşı kullanması olasılıklarını da değerlendiren Peskov, "Doğal olarak, bu tür silahların olası kullanımı ezber bozan bir nitelikte ve Rusya'yı kesinlikle buna karşılık olarak belirli adımlar atmaya zorlayacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, G7 ülkelerinin bugün Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli güvenlik garantilerini içeren bir belgeyi imzalayacağı bildirilmişti.

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