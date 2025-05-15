Kremlin'den İstanbul açıklaması: Henüz kesin bir bilgi yok

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi merakla beklenirken hem Rusya hem de Ukrayna tarafı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ve Kiev'den kimlerin katılacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok" ifadelerine yer verdi.

Rus heyetinin İstanbul'a vardığını ve sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da beklediğini kaydeden Peskov, Ukrayna heyetinin hala gelmediklerini söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov şu anda Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'da bulunan Rus müzakerecilerin kaydettikleri ilerlemelere değinerek "Gerektiğinde rapor verecekler" dedi.

"PUTİN YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A ZİYARET PLANLAMIYOR"

"Putin yakın zamanda İstanbul'a ziyaret planlamıyor" diyen Peskov, "Müzakerelerin nasıl gideceğini bilmiyoruz. Heyetimiz Ukraynalıları bekliyor ve onlar henüz gelmedi. Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini görmek zorundayız ve kuşkusuz herkes görüşmelerin verimli geçmesi için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.