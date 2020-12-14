Kremlin'den 'Kovid-19'dan korkan Putin sığınakta saklanıyor' iddiasına cevap

star.com.tr 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:06

Kremlin, Putin'in koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana bir sığınakta yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kremlin Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Putin'in Moskova'nın dışındaki evinde çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Litvanya merkezli haber kuruluşu Proekt Media, Putin'in sığınakta saklandığını iddia etmişti. Yayın kuruluşu, Putin'in biri Soçi'de olmak üzere benzer şekilde dizayn edilmiş iki ofis inşa ettiğini, böylece kimsenin gerçek yerini bilmediğini iddia etti.

Putin, Covid-19 enfeksiyonlarının sayısının artmaya başladığı nisan ayı başında beri, uzaktan çalışmaya başladı. Bu süre zarfında tedbirler alıp, düzenli testler ve ekstra önlemler aldığı belirtildi. Ancak Kremlin, Putin'in saklandığını kesin olarak reddetti.

Sözcü Dmitry Peskov, gazeteci Nailya Asker-Zade ile yaptığı röportajda, "Putin şu anda Novo-Ogaryovo'da, aslında salgından önce yaşadığı yerde yaşıyor. Orada yaşıyor, sık sık orada çalışıyor ve oradan Kremlin'e geliyor ama istediği sıklıkta değil." dedi.

1950'lerde inşa edilen Novo-Ogaryovo, Moskova Bölgesi'nin Odintsovsky Bölgesi'nde bir mülktür ve Rusya devlet başkanı için bir konut olarak faaliyet göstermektedir. SSCB döneminde, bir hükümet 'dacha' (ev, konut) olarak kullanıldı ve misafirleri ağırlandı.

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