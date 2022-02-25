Kremlin'den Minsk görüşmesi hakkında önemli açıklama

AA 25 Şubat 2022 Cuma 22:30 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 22:30

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile Belarus'un başkenti Minsk'te müzakere teklifi ile ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklifin ardından Ukrayna tarafının Minsk'te görüşme düşüncesini inceleyeceklerini söylediklerini aktaran Peskov, "Ukraynalılar Varşova'ya gitmeyi istediler, bundan sonra da bağlantıyı kestiler. Ara verdiler." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu bekleyişin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, bu bekleyişe Ukrayna'nın Kiev dahil büyük şehirlerinde milliyetçi unsurların roket fırlatma sistemleri yerleştirmesinin eşlik ettiğini söyledi.

Peskov, "Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." mesajı iletmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov da Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.