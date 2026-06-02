İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9312
  • EURO
    53,5577
  • ALTIN
    6683.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den net mesaj: Ukrayna'daki saldırılar sürecek
Dünya

Kremlin'den net mesaj: Ukrayna'daki saldırılar sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik sistematik operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

AA2 Haziran 2026 Salı 14:05 - Güncelleme:
Kremlin'den net mesaj: Ukrayna'daki saldırılar sürecek
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini söyleyen Peskov, kolejin askeri amaçla kullanılmadığına, yakınlarında da askeri unsurların bulunmadığına dikkati çekti.

Peskov, "Kiev yönetimi, bunu biliyordu ve kasten koleji yok etti. Bunu, saldırıda kullanılan İHA sayısı, teknik özellikleri ve kullanılan iletişim araçları doğruluyor. Dolayısıyla Kiev rejimi, sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı terör eylemlerini kasten gerçekleştiriyorsa, bu tamamen farklı bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun buna karşılık verdiğini belirten Peskov, "Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde bulunan askeri tesislere yönelik sistematik olarak saldırılar düzenleniyor. Bu devam edecek." dedi.

- "HEDEFLERİMİZE BARIŞ YOLUYLA ULAŞILMASI BİZİM İÇİN TERCİH EDİLİR"

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin duraklatıldığına işaret eden Peskov, ancak ABD ile bu konuda temasların sürdürüldüğünün altını çizdi.

Sözcü Peskov, müzakerelere açık olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen hedeflerimize barış yoluyla ulaşılması bizim için tercih edilir. Hedeflerimize barışçıl müzakere yoluyla ulaşmaya hazırız. Eğer karşı taraf, bu süreci uzatmaya, barış müzakerelerini ve barışçıl çözüme yol açacak ciddi kararları reddetmeye devam ederse, özel askeri operasyon sürdürülecek. Savaş, yılın sonuna kadar değil günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emrini vermesi gerekiyor."
  • rus ordusu
  • ukrayna operasyon
  • kremlin sözcüsü

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.