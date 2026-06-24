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Dünya

Kremlin'den ''nükleer caydırıcılık'' çıkışı: Uluslararası güvenliğin temel taşı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer caydırıcılığın, dünyayı küresel savaştan koruyan tek şey olduğunu belirterek, 'Bu, şu anda uluslararası güvenliğin temel taşı.' dedi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Kremlin'den ''nükleer caydırıcılık'' çıkışı: Uluslararası güvenliğin temel taşı
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Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Peskov, uluslararası güvenliğin aşındığını söyleyerek, "Nükleer caydırıcılık işe yarıyor. Rusya, bunu kesinlikle anlıyor. Bu, şu anda uluslararası güvenliğin temel taşı. Dünyada nükleer caydırıcılıktan başka hiçbir şey kalmadı. Bu, dünyayı küresel savaştan koruyan tek şey." diye konuştu.

Nükleer caydırıcılığın, bölgesel çatışmaları engelleyemediğini kaydeden Peskov, küresel güvenlik konusunda anlaşmak için etki gücünün kalmadığını ifade etti.

Peskov, ileride nükleer olmayan ancak nükleer silahın gücüne sahip yeni silah türlerinin ortaya çıkacağı öngörüsünde bulundu.

"BM'NİN SORUNLARI ÇÖZME KABİLİYETİ DEĞERSİZLEŞTİ"

Dünya düzeninde köklü değişimlerin yaşandığına işaret eden Peskov, uluslararası ilişkiler sisteminin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki uluslararası örgütlerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) değersizleştiğini belirtti.

"BM ve BMGK'nin sorunları çözme kabiliyeti değersizleşti." diyen Peskov, ülkelerin BMGK'nin reformu konusunda anlaşamadıklarını söyledi.

Peskov, Avrupa'nın savunma alanında ABD'den bağımsız hareket etmeye çalıştığını ancak bunun Rusya'ya karşı olduğunu vurguladı.

Dünya nüfusunun azalmaya devam ettiğini dile getiren Peskov, demografi sorununun Rusya ve Çin için hassas bir konu olduğunu kaydetti.

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