İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6944
  • EURO
    37,4789
  • ALTIN
    3185.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Dünya

Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, 'ABD'den sinyal bekliyoruz.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
ABONE OL

Peskov, Trump'ın Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ile Rusya'nın görüşmesi gereken konular bulunduğunu anlatan Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şu anda top, bizimle tüm önemli temasları durduran Amerikalıların tarafında." diye konuştu.

Peskov, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından baltalandığının altını çizdi.

Putin ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyi de değerlendiren Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasını değerlendirerek, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine ve malum bölgelerde yaşayan Rusların hayatlarına yönelik tehditler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın endişelerini tümüyle reddetmesi nedeniyle yaşanıyor." dedi.

Trump'ın, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy anlaşmaya hazır" açıklamasını da yorumlayan Peskov, "Zelenskiy anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşmaya varmak için müzakere yürütülmesi gerekiyor. Zelenskiy, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasaklamıştı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.