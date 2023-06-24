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Dünya

Kremlin'den Putin'in Moskova'dan ayrıldığı iddiasına yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'dan ayrıldığı iddialarını yalanlayarak, 'Başkan, Kremlin Sarayı'nda çalışıyor” dedi. Putin ayrıca sıkıyönetim kararlarına karşı çıkanların 30 günlük hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılmasına dair yasayı onayladı.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Kremlin'den Putin'in Moskova'dan ayrıldığı iddiasına yalanlama
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Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan başlattığı Rostov'dan başkent Moskova'ya ilerleyişini sürdürmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndan ayrılarak St. Petersburg'a gittiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya Kremlin'den yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Başkan, Kremlin Sarayı'nda çalışıyor" dedi.

PUTİN, SIKIYÖNETİM İHLALİNE DAİR YASAYI ONAYLADI

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da oylama sunularak kabul edilen "sıkıyönetim ihlallerine dair yasa tasarısı", Wagner'in isyan başlattığı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne geldi. Putin'in imzasıyla onaylanan yasaya göre göre sıkıyönetim kurallarına uymayanlar 30 gün idari tutuklama cezası veya para cezasıyla karşılaşabilecek. Yasaya göre Rusya Federasyonu sınırları içerisinde hareket eden araçlar şehir dışı ulaşımlarında güzergahlarını belirleyip bu ulaşım planına dair onay almak zorunda kalacak. Bu kurala uymayanlar da para cezası ile karşılaşabilecek veya araçlarına el konulabilecek.

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