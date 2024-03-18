İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3017
  • EURO
    35,2056
  • ALTIN
    2241.99
  • BIST100
    8764.58
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den Putin'in seçim zaferi sonrası açıklama
Dünya

Kremlin'den Putin'in seçim zaferi sonrası açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden seçilmesinin önemli başarı olduğunu belirterek, 'Halk desteğinin düzeyi, Putin'in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor.' dedi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Kremlin'den Putin'in seçim zaferi sonrası açıklama
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da, 15-17 Mart'ta düzenlenen seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Putin'in oyların yüzde 87,29'unu alarak tekrar devlet başkanı olmasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD'li yetkililerin, Rusya'daki seçime yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini vurgulayan Peskov, "Aslında bu ülke (ABD) bize karşı savaşıyor. Bu yüzden onlardan başka türde değerlendirmeler beklemiyorduk. Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz ve bizim dikkate almaya hazır olduğumuz görüşlere sahip değiller." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının Putin'e yönelik mutlak desteği gösterdiğini ifade eden Peskov, şu değerlendirmede bulundu:

"Putin gerçekten de tamamen benzersiz bir sonuç elde etti. Halk desteğinin düzeyi, Putin'in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor."

Peskov, seçimlerin meşru olup olmadığına yönelik tartışmalara da tepki göstererek, "Bazıları ülkemizdeki seçimlerin gayri meşruluğu hakkında spekülasyon yapıyorsa, muhtemelen Putin'e verilen yüzde 87 oranındaki oyların meşruluğuna itiraz ediyorlar ve bu çok saçma." dedi.

Putin'in Ukrayna'da silah ve askerden arındırılmış "sıhhi bölgeler" kurulabileceğine yönelik sözlerini de değerlendiren Peskov, "Putin, topraklarımıza yönelik, çoğunlukla sosyal tesisler ve konutları hedef alan insansız hava aracı saldırıları ve top atışlarına yönelik bu bölgelerin korunması için tedbirler alınacağını ifade etti." diye konuştu.

  • Kremlin
  • Putin yeniden seçildi
  • Halk desteği
  • Politika çizgisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.