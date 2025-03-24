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Dünya

Kremlin'den Rusya ile ABD'nin Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istediğini belirterek, 'Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var.' dedi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Kremlin'den Rusya ile ABD'nin Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin başladığına dikkati çeken Peskov, müzakerelerin gündeminde Karadeniz'de gemilerin güvenliğine yönelik inisiyatifin yer aldığını kaydetti.

Peskov, "Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini kaydeden Peskov, "Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu takip etme ve analiz etme şansı var." ifadelerini kullandı.

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