İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7374
  • EURO
    50,2003
  • ALTIN
    5943.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den S-400 açıklaması: Erdoğan-Putin görüşmesinde konu açılmadı
Dünya

Kremlin'den S-400 açıklaması: Erdoğan-Putin görüşmesinde konu açılmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerine dair bir değerlendirmenin yapılmadığını açıkladı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
Kremlin'den S-400 açıklaması: Erdoğan-Putin görüşmesinde konu açılmadı
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'lilerin Avrupalı ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin Washington yönetimiyle temaslara hazırlandıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

ABD ve Rusya'dan yetkililerin yakın zamanda Miami'de bir görüşme gerçekleştireceğine dair haberleri değerlendiren Peskov, "Gerçekten, ABD'lilerin Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yaptıkları çalışmaların sonuçları hakkında bilgi almak için Amerikalı meslektaşlarımızla belirli temaslara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'nin Venezuela'nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına ilişkin, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine itidalli davranma çağrısında bulunan Peskov, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımızdır. Üst düzey de dahil sürekli temaslarımız var." diye konuştu.

- S-400'LERİN İADESİ KONUŞULMADI

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmediğini de kaydetti.

  • S-400 görüşme
  • Peskov açıklama
  • Erdoğan Putin

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.