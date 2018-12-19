Kremlin: ABD'nin Patriot satışına onay vermesi S-400 füze anlaşmasını etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Peskov, ABD'nin patriot satışına onay vermesinin S-400 füze anlaşmasını etkilemeyeceğini söyledi.

"Rusya'nın Türkiye ile S-400 tedarik sözleşmesi ne olursa olsun yerine getiriliyor" ifadelerini kullanan Peskov, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye füze savunma sistemlerinin satışının birbirinden ayrı işlemler olduğunu belirtti.

Peskov, Amerikalı teknik personelinin, Türkiye'ye gönderilecek S-400 sistemleri hakkında bilgi edinme tehlikesine ilişkin olarak, "Türkiye'nin Rus füze sırlarını ABD ile paylaşacağına inanmamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.