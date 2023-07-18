Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin anlaşmaya devam etme önerisine Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun savaş bölgesine yakın bir noktada olduğunu ifade ederek, Rusya'nın güvenlik garantileri olmadan sevkiyata devam etmenin belirli riskler oluşturacağını söyledi.

Peskov, "dedi.

Peskov, ayrıca tahıl koridorunun Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının açık bir gerçek olduğunu ve hiç kimse için sır olmadığını ifade ederek, bunun unutulmaması gereken çok önemli bir nokta olduğunu belirtti.

Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hiçbir zaman uygulanmamasına rağmen Moskova'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve anlaşmayı birkaç kez uzattığını hatırlatan Peskov, Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesini "vicdansızca" olarak nitelendirdi.

Rusya, dün süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısımlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşmayı uzatmayacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Rusya olmadan da devam edebilir ve etmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki konseptte çalışması yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun işlemesini ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.