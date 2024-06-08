Kremlin'den Türkiye ile ilgili iddiaya cevap: Bu izlenim hatalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönündeki soruya cevapladı. Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönündeki izlenimin hatalı olduğunu ve ülkeler arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönünde görüşler olduğunun belirtilmesine "Bu hatalı bir izlenim. Rus-Türk temasları sürüyor, Rus-Türk ekonomi diyaloğu devam ediyor" dedi.

Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunuyor ve bu elbette bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir gündemde olan Türkiye ziyaretinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili sorular alan Peskov, iki ülke liderlerinin programlarını örtüştürmeyi başaramadıklarını, bu nedenle Rus liderin henüz Türkiye'ye gidemediğini anlattı.

Peskov, Rusya ve Türkiye arasında üst düzey temasların süreceğini de sözlerine ekledi.