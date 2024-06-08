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Dünya

Kremlin'den Türkiye ile ilgili iddiaya cevap: Bu izlenim hatalı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulduğu yönündeki soruya cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu izlenimin hatalı olduğunu ve iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü açıkladı.

8 Haziran 2024 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
Kremlin'den Türkiye ile ilgili iddiaya cevap: Bu izlenim hatalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönündeki soruya cevapladı. Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönündeki izlenimin hatalı olduğunu ve ülkeler arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Türk-Rus ilişkilerinin bozulduğu yönünde görüşler olduğunun belirtilmesine "Bu hatalı bir izlenim. Rus-Türk temasları sürüyor, Rus-Türk ekonomi diyaloğu devam ediyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKESİNİN ÇIKARLARINI KENDİNDEN EMİN BİR ŞEKİLDE SAVUNUYOR"

Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunuyor ve bu elbette bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir gündemde olan Türkiye ziyaretinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili sorular alan Peskov, iki ülke liderlerinin programlarını örtüştürmeyi başaramadıklarını, bu nedenle Rus liderin henüz Türkiye'ye gidemediğini anlattı.

Peskov, Rusya ve Türkiye arasında üst düzey temasların süreceğini de sözlerine ekledi.

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