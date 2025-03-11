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Dünya

Kremlin'den ''Ukrayna'nın İHA saldırısı sürecini baltalayabilir'' çıkışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarıyla savaşın çözümüne zarar verebileceğini söyledi.

AA11 Mart 2025 Salı 14:02 - Güncelleme:
Kremlin'den ''Ukrayna'nın İHA saldırısı sürecini baltalayabilir'' çıkışı
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye ve tüm bölgenin istikrara kavuşmasını istediklerini anlatan Peskov, "Tansiyonun yüksek olduğu bir bölge ve buradaki ülkelerden birinin istikrarsızlaşması veya dağılması, bir bütün olarak bölge için zararlı sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.

Peskov, Suriye'nin bütünlüğünü desteklediklerine işaret ederek "Suriye'yi birleşik, müreffeh, gelişmekte, öngörülebilir ve dostane görmek istiyoruz. Suriye konusunda diğer ülkelerle temaslarda bulunuyoruz ve bunu devam ettirmeye hazırız." dedi.

Ukrayna'nın, Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine İHA'larla, bugüne kadarki en yoğun saldırısına ilişkin konuşan Peskov, "Kiev, Moskova'ya İHA saldırılarıyla (savaşın) çözüm sürecine yönelik ortaya çıkan eğilimi baltalamaya çalışabilir." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'nin Ukrayna tarafıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan görüşmelere ilişkin Rusya'yı bilgilendireceğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret edeceğine yönelik iddialar sorulan Peskov, bu konuda yorum yapmadı.

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